ALDI setzt neuen Tiefpreis bei Butter

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Als erster Lebensmitteleinzelhändler reduziert ALDI ab dem 29. Oktober Butterprodukte erneut um 10 Cent. Die MILSANI Deutsche Markenbutter kostet damit dauerhaft nur noch 1,39 Euro und ist so günstig wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. ALDI setzt als Preisführer ein klares Zeichen für gute Lebensmittel zum besten Preis.

Als Erfinder der Tiefpreise und Preisführer zeigt ALDI erneut, dass Kund:innen sich auf den ALDI Preis verlassen können - gerade bei Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs wie Butter. Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oft sogar bessere Alternative zu Markenprodukten.

Diese Butterprodukte sind ab dem 29. Oktober um 10 Cent dauerhaft günstiger:

MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent)

MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10 Cent)

MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10 Cent)

MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent) (nur bei ALDI SÜD)

