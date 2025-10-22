ALDI

ALDI macht's möglich: Wochenende für zwei mit Hotel und ICE für nur 199 Euro

Bild-Infos

Download

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Deutschland zum Original ALDI Preis erleben: Ab sofort bietet ALDI Reisen einen exklusiven Städtereise-Gutschein an. Dieser umfasst eine Hotelübernachtung in einem von über 60 Hotels in ganz Deutschland, darunter Berlin, Hamburg und München, sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem ICE für zwei Personen - zum ALDI Tiefpreis von nur 199 Euro. Der Gutschein ist flexibel einlösbar und ermöglicht eine komfortable und preiswerte Auszeit in zahlreichen deutschen Städten.

Wer jetzt schon auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, findet bei ALDI Reisen ein attraktives Angebot: In Kooperation mit dem Bahnreisespezialisten Ameropa-Reisen bietet ALDI Reisen für nur 199 Euro einen flexibel einlösbaren Gutschein für eine Städtereise. Der Gutschein umfasst eine Übernachtung im Doppelzimmer in einem von über 60 Premier Inn Hotels deutschlandweit sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem ICE - inklusive Sitzplatzreservierung und City-Ticket (sofern verfügbar). Der Gutschein ist bis 16. November 2025 online unter aldi-reisen.ameropa.de/gutschein erhältlich und kann im Reisezeitraum November 2025 sowie von Januar bis März 2026 flexibel eingelöst werden.

Besonderer Mehrwert: Bei der Einlösung lassen sich Zusatznächte, Frühstück oder ein Upgrade in die 1. Klasse individuell hinzubuchen - für noch mehr Komfort und persönliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Über ALDI Reisen

ALDI Reisen steht für hochwertige und gleichzeitig erschwingliche Urlaubsangebote. In langjähriger Zusammenarbeit mit dem renommierten Reiseveranstalter Berge & Meer werden auch zukünftig sorgfältig ausgewählte Reisen angeboten - von erholsamen Strandurlauben bis hin zu abwechslungsreichen Rundreisen. Transparente Preisgestaltung, geprüfte Qualität und ein benutzerfreundlicher Buchungsprozess sorgen für eine einfache, sichere und preiswerte Urlaubsplanung. Bis Ende Februar 2026 werden zusätzlich exklusive Reiseangebote in Kooperation mit externen Veranstaltern angeboten. Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden durch die Einbindung neuer Partner besonders attraktive Reisedeals zu besonders günstigen Konditionen bereitzustellen.

Weitere Informationen und Buchung unter: www.aldi-reisen.de

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell