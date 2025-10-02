ALDI

Mehr Pasta fürs Geld: Nudeln werden bei ALDI dauerhaft günstiger

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Millionen ALDI Kund:innen können beim Klassiker auf dem Teller noch mehr sparen: Denn beliebte Nudel-Produkte wie Spaghetti, Fusilli und Penne werden ab sofort dauerhaft auf 0,69 Euro pro Packung gesenkt. ALDI setzt als Preisführer ein starkes Zeichen gegen steigende Kosten bei Grundnahrungsmitteln und entlastet damit die Kund:innen.

Pasta zählt zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln - ob als schnelle Mahlzeit, Familienklassiker oder kreative Kochidee. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen bewusst auf ihr Budget achten, bleibt Pasta ein fester Bestandteil des täglichen Speiseplans. ALDI trägt dieser Bedeutung Rechnung und stellt sicher, dass Nudelprodukte für alle bezahlbar bleiben. Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Markenprodukten.

Folgende Nudel-Artikel werden ab heute bei ALDI SÜD und ab Samstag (04.10.) bei ALDI Nord um bis zu 12 Prozent dauerhaft im Preis gesenkt:

CUCINA NOBILE Spaghetti, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10 Euro)

CUCINA NOBILE Penne, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10 Euro)

CUCINA NOBILE Fusilli, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10 Euro)

CUCINA NOBILE Farfalle, 500-GrammPackung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10 Euro)

CUCINA NOBILE Linguine, 500-Gramm-Packung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10 Euro, nur bei ALDI Nord)

CUCINA NOBILE Macaroni, 500-Gramm-Packung für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (- 0,10 Euro, nur bei ALDI Nord)

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell