Die Saturn-Revue - das Kabarett aus einer anderen Galaxie landet im September in der Nová Spirála, auf dem Gelände Výstaviste Praha

Prag

Wie sähe der berühmte Cotton Club aus, würde er in der Umlaufbahn des Saturns schweben? Und was passiert, wenn Burlesque auf Weltraum, Akrobatik auf Jazz und Realität auf Fantasie trifft? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet die Saturn-Revue, eine spektakuläre neue Kabarett-Show, die am 4. September 2025 erstmals die Bühne der legendären Nová Spirála (Neue Spirale) auf dem Prager Ausstellungsgelände (Výstaviste Praha) zum Leuchten bringt. Das künstlerisch, musikalisch und dramaturgisch außergewöhnliche Projekt vereint Elemente von Art déco, Retrofuturismus und Vintage-Burlesque und schafft so ein in der Tschechischen Republik noch nie gesehenes genreübergreifendes Spektakel.

Willkommen in der New Yorker Bar am Ende der Welt

"Ein Außerirdischer betritt eine New Yorker Bar..." - so beginnt eine Geschichte, die Sie in die nahe Zukunft entführt, wenn die Welt am Rande der Zerstörung balanciert. In der entspannten Atmosphäre einer Jazz-Bar, in der die Gäste in aller Ruhe ihre letzten Drinks schlürfen, erscheint ein Besucher aus einer anderen Galaxie. Er verliebt sich. Und in dieser seltsamen interplanetaren Romanze könnte der Schlüssel zur Rettung der Welt verborgen sein.

Die Saturn-Revue ist kein lineares Erzähldrama - sie ist ein Tanzkaleidoskop aus Bildern, Fantasieszenen und Performances, die eher Emotionen wecken, statt verbalen Ausdruck zu verwenden. Die markanten Rollen des Erzählers - abwechselnd gespielt von Jan Cina und Krystof Krhovják - und dessen Begleiterin, gespielt von Jasmína Houf, umrahmen den Abend, während ein internationales Künstler-Ensemble sowohl Bühne als auch Zuschauerraum mit überraschenden Nummern zum Beben bringt. Die Show nutzt die 360° Perspektive - und spielt sich um das Publikum herum, über dessen Köpfen und mittendrin ab.

"Wir wollten Burlesque weiterentwickeln. Das Beste unserer bisherigen Erfahrungen nutzen und sie mit Varieté, Jazz und Bühnenkunst in der Umgebung kombinieren, die geradezu danach verlangt. Es ist jedoch keine Show, die eine zusammenhängende Handlung zeigt; im Gegenteil, die Regie unterstreicht in diesem Fall eher den Background der einzelnen Szenen, wo jeder Performer seine eigene künstlerischen Darbietung hat," erklärt Terézia BÄ>lÄáková, die Produzentin der Show.

"Als ich die Drehbühne der Neuen Spirale zum ersten Mal sah, musste ich sofort an den Saturn und seine Ringe denken. Und eine Liebesgeschichte, die die ganze Welt verändern könnte, war geboren," erinnert sich Terézias Kollege David N. Jahn an die Geburtsstunde der Idee zu dieser Show und ergänzt: "Wenn Betsy Rose auf die Bühne kommt, ist es, als würde man ein Fenster zum Paris der 1930er-Jahre öffnen, nur in schwerelosem Zustand." Betsy, dreimalige Gewinnerin des britischen Titels "Burlesque Performer Nr. 1", ist nur einer der internationalen Gäste. Mit dabei sind auch Russell Bruner, Clown und Komiker im Chaplin-Stil, das belgische Showgirl Colette Collerette oder der niederländische Akrobat Michiel Tange van Leeuwen, der Sie glauben machen will, dass Außerirdische tatsächlich existieren - und sie sind verdammt sexy.

Internationale Stars und tschechische Elite auf einer Bühne

Die von Deep Side Production (David N. Jahn alias Sonny Vargas und Terézia Belcakova alias Miss Cool Cat) und Nová Spirála produzierte Show vereint tschechische und internationale Stars der zeitgenössischen Kabarettszene:

Russell Bruner (USA) - Vaudeville-Meister, Gewinner der Burlesque Hall of Fame in Las Vegas

Colette Collerette (Belgien) - extravagante Swing-Tänzerin mit Gespür für das Groteske

Didi Derriere (UK) - Englische Tänzerin und Burlesque-Künstlerin, die kürzlich in einer Londoner Show mit der Königin der Burlesque, Dita Von Teese, als Zweitbesetzung auftrat

Michiel Tange van Leeuwen (DK) - Luftakrobat aus einer Zirkusdynastie, verkörpert den Außerirdischen höchstpersönlich

Cotatcha Orchestra -16-köpfige Big Band des Trompeters Jiri Kotaca, Gewinner des Andel-Preises

"Ich freue mich, dass gerade die Nová Spirála zur Bühne eines so außergewöhnlichen und mutigen Projekts wird, das in der Tschechischen Republik bisher seinesgleichen sucht. Wir sehen es als Flaggschiff für die Saison 2025/2026 und wollen zeigen, dass auch bei uns große Varieté-Shows mit Weltklasse-Besetzung möglich sind. Wir glauben, damit einen neuen Trend über die bisherigen Grenzen der heimischen Szene hinaus zu setzen. Ein einzigartiges Projekt in einzigartiger Umgebung - genau so stellen wir uns die Zukunft von Nová Spirála vor," sagt Jan Makalous, Direktor des Hauses Nová Spirála.

Mehr als 26 Künstler werden sich auf der Bühne präsentieren - Balletttänzer der "Zodiac Dancers", Sänger, Akrobaten, Showboys und Gäste aus aller Welt. Zu den Hauptdarstellern zählen Anika Caitlyn Gibson, Miss Cool Cat und Mr. Sonny Vargas selbst.

Nová Spirála - ein futuristischer Unterhaltungstempel

Nach 22 Jahren wiedereröffnet, gehört Nová Spirála nun zu den modernsten Theatern Mitteleuropas. Dessen vertikal verschiebbare Drehbühne sowie der kreisförmige Saalgrundriss ermöglichen es der Inszenierung, ihre visuelle Fantasie und technischen Möglichkeiten voll zu entfalten. Beleuchtung, Mapping, erstklassiger Sound und schier grenzenlose technologische Möglichkeiten lassen eine traumhafte Show entstehen, die wie aus einer anderen Galaxie zu sein scheint.

Art-Déco-Bühnenbild und Kostüme von Zuzana Kubickova

Das Bühnenbild von Marek Cpin arbeitet mit künstlerischen Inspirationen aus Art déco und Surrealismus. Die Kostüme der Tänzer und Ballerinen, entworfen von der renommierten Modedesignerin Zuzana Kubickova, verbinden die Ästhetik der 1920er-Jahre mit dem retro-futuristischen Design der 1960er- und 1970er-Jahre - von Tänzerinnen in Art-déco-inspirierten Modellen bis hin zu außerirdischen Figuren mit ätherischen Silhouetten. Die audiovisuelle Seite nutzt modernste Technologien im Geiste der "Zukunftsnostalgie". "Ich arbeite seit vielen Jahren mit Burlesque und freue mich daher umso mehr, an dieser neuen Show mitzuwirken. Ich wollte Kostüme kreieren, die das Publikum in eine andere Welt entführen - mit Glitzer, Farbigkeit und Bewegung. Ich war auf der Suche nach der Balance zwischen Nostalgie und Zukunft. Gleichzeitig war es mir wichtig, dass sie zur Choreografie und zu den Emotionen jeder einzelnen Szenen passen," sagt Zuzana Kubickova.

Was macht die Saturn-Revue so einzigartig?

Internationale Stars aus Vintage-Burlesque, Akrobatik und Musik auf einer Bühne.

Live-Bigband mit Arrangements von Count Basie und Duke Ellington.

360° -Bühnenbild - die Show findet um Sie herum und über Ihnen statt.

Zweisprachige Erzählung - Tschechisch (Erzähler Saturn) und Englisch (Stimme von Europa).

Unkonventionelle Dramaturgie - eine Varieté-Show mit einer abstrakten Geschichte.

Ein originelles Projekt der Autoren der Prague Burlesque und H.- R.- Giger-Ausstellungen.

Über das Projekt

Die Saturn-Revue ist die erste tschechische Kabarettshow mit internationaler Ausstrahlung. Initiiert wurde sie von dem Künstler-Duo Terézia Belcakova (Produzentin und Showgirl Miss Cool Cat) und David Jahn (Regisseur, Filmemacher, Mitarbeiter von H. R. Giger). Gemeinsam prägten sie die Renaissance der Burlesque in der Tschechischen Republik und bringen seit langem Genre-Festivals und einzigartige visuelle Shows auf die Bühne.

Praktische Informationen

Premiere: 4. September 2025

Ort: Nová Spirála, Výstaviste Praha

Vorstellungen: 1× monatlich bis Herbst 2026

Tickets: www.novaspirala.cz

Weitere Informationen unter: www.novaspirala.cz und www.navystavisti.cz

Foto: HIER

