PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ALDI mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ALDI

ALDI senkt die Preise für Butter erneut

ALDI senkt die Preise für Butter erneut
  • Bild-Infos
  • Download

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Als Preisführer und Erfinder der Tiefpreise senkt ALDI die Preise für Butter um bis zu 50 Cent, darunter auch Bio- und Deutsche Markenbutter.

In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt ALDI mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kund:innen auf den Original ALDI Preis verlassen können. Insbesondere die ALDI Eigenmarken ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken.

Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen ab dem 15.09. dauerhaft sparen:

  • BIO Butter, 250 Gramm für 2,99 Euro statt 3,49 Euro (- 0,50 Euro)
  • MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20 Euro)
  • MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20 Euro)
  • MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro) (aktuell bei ALDI SÜD für 2,25 Euro in der Aktion erhältlich)
  • MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 0,20 Euro)
  • MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (- 0,20 Euro)

Pressekontakt:

Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.de

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ALDI mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ALDI
Weitere Storys: ALDI
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren