ALDI senkt die Preise für Butter erneut

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Als Preisführer und Erfinder der Tiefpreise senkt ALDI die Preise für Butter um bis zu 50 Cent, darunter auch Bio- und Deutsche Markenbutter.

In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt ALDI mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kund:innen auf den Original ALDI Preis verlassen können. Insbesondere die ALDI Eigenmarken ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken.

Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen ab dem 15.09. dauerhaft sparen:

BIO Butter, 250 Gramm für 2,99 Euro statt 3,49 Euro (- 0,50 Euro)

MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20 Euro)

MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20 Euro)

MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro) (aktuell bei ALDI SÜD für 2,25 Euro in der Aktion erhältlich)

MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 0,20 Euro)

MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (- 0,20 Euro)

