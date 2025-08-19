ALDI

ALDI macht's möglich: Erneute Preissenkung bei Orangensaft

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI senkt erneut als erster Lebensmitteleinzelhändler Orangensaft dauerhaft im Preis. Ab dem 19. August kostet beispielsweise der RIO D´DORO Orangensaft Premium Direktsaft nur 2,65 Euro statt 2,99 Euro. Damit bleibt ALDI seinem Versprechen als Preisführer treu und gibt Einsparungen, wo immer möglich, direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.

Insbesondere die ALDI Eigenmarken bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und stellen oft eine günstige sowie qualitativ bessere Alternative zu anderen Marken dar. Die Kundinnen und Kunden können sich dabei jederzeit auf das ALDI Tiefpreisversprechen verlassen.

Bei diesen Produkten können ALDI Kundinnen und Kunden bis zu 11 Prozent sparen:

RIO D'ORO Direktsaft Premium Orangensaft, 1-Liter-Packung für nur 2,65 Euro statt 2,99 Euro (-11 Prozent)

statt 2,99 Euro RIO D'ORO Orangen-Nektar, 1,5-Liter-Flasche für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-10 Prozent)

statt 1,99 Euro RIO D'ORO Orangensaft, 1-Liter-Flasche für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-9 Prozent)

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell