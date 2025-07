ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 30/25

Mainz (ots)

Woche 30/25 Di., 22.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2025 aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann 21.00 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2025 England - Italien Halbfinale 1 Übertragung aus Genf/Schweiz Reporter: Gari Paubandt Moderation: Sven Voss Expertin: Kathrin Lehmann In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Wetter Moderation: Christian Sievers Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.30 Markus Lanz (VPS 23.45) 0.30 heute journal update (VPS 0.45) 0.45 Retribution (VPS 1.00) 2.05 Mord im Mittsommer (VPS 2.20) 3.35 Beyond Paradise (VPS 3.50) 4.30- hallo deutschland (VPS 4.40) 5.30 ("Waldgericht (1) - Ein Schwarzwaldkrimi" sowie "Waldgericht (2) - Ein Schwarzwaldkrimi" werden am Mi., 23.7.2025 um 20.15 Uhr und 21.45 Uhr gesendet.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell