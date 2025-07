ZDF

ZDF-Online-Angebote mit neuen Spitzenwerten

ZDF-Intendant Norbert Himmler: Werden Barrierefreiheit weiter ausbauen

Die ZDF-Online-Angebote gewinnen immer mehr Nutzerinnen und Nutzer hinzu. Neue Spitzenwerte erreicht das ZDF-Streaming-Portal: Mit 266,13 Millionen Visits wurde im Februar 2025 die bislang höchste Akzeptanz in einem Monat verzeichnet, gefolgt vom Januar 2025 mit 255,10 Visits. 2024 zählte das Streaming-Portal durchschnittlich 213,85 Millionen Visits pro Monat – ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Erfolgreichstes Genre nach der Fiction ist die Information. In diesem Bereich leisteten 2024 die unter dem Dach ZDFinfo laufenden Dokus (insgesamt 4,4 Prozent), "Markus Lanz" (2,9 Prozent) und "Terra X" (1,2 Prozent) den größten Beitrag zum Gesamtsehvolumen. Auf großes Publikumsinteresse stießen unter anderem Doku-Serien wie "Inside Bündnis Wagenknecht" (1,16 Millionen Sichtungen) und "Inside CDU" (1,24 Millionen Sichtungen).

Nachrichtenangebot ZDFheute mit deutlichem Plus

Viele Nutzerinnen und Nutzer schätzen auch das Angebot des Nachrichtenangebots ZDFheute in Apps und Web. Im April 2025 lag die Zahl der monatlichen Visits der Website bei 19,14 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Steigerung um rund 32 Prozent. Stärkster Monat war im Zuge der Bundestagswahl der Februar 2025 mit insgesamt 79,30 Millionen Visits in Apps und Web.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Unsere digitalen Angebote sind ein wesentlicher Teil unserer Strategie 'Ein ZDF für alle'. Darum müssen sie für alle Nutzerinnen und Nutzer gut zugänglich sein. Unser neues Streaming-Angebot ist in seinem Design-Ansatz bereits inklusiv. Nun wollen wir mit KI-Projekten die Audiodeskription, die automatisierte Untertitelung und die Übersetzung in Einfache Sprache weiter voranbringen."

3satMediathek überzeugt mit Kultur und Wissenschaft

Mit seinem Fokus auf Kultur und Wissenschaft verzeichnet das vom ZDF ausgespielte Angebot 3sat.de ebenfalls Erfolge. 2024 erzielte die 3satMediathek mit durchschnittlich 4,55 Millionen Visits pro Monat ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023. Publikumsfavorit waren die Konzerte der "Pop Around the Clock"-Thementage.

Phoenix im ZDF-Streaming-Portal

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer greifen auf die Angebote des phoenix-Channels im ZDF-Streaming-Portal zu: Sie verzeichnen eine Steigerung von rund einer Million gesichteten Stunden Programm auf insgesamt 5,8 Millionen Stunden.

