KiKA für alle: Zum Tag der Gehörlosen am 29. September 2024

Vielfältige altersgerechte Angebote in Deutscher Gebärdensprache

erstmals Inhalte gebärdet von Kindern

mit Moderator Jason Giuranna

Zum Tag der Gehörlosen rückt KiKA plattformübergreifend im TV, auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App fiktionale und nonfiktionale Inhalte in Deutscher Gebärdensprache (DGS) in den Mittelpunkt. Viel Wissenswertes rund ums Thema Gehörlosigkeit gibt es am 28. und 29. September 2024 in Magazinen und Doku-Reihen. Durch die Angebote am Tag der Gehörlosen führt Moderator Jason Giuranna, der die Inhalte in DGS vorstellt.

Mit vielen Wissensformaten wie "neuneinhalb" (WDR), "Checker Tobi" (BR) und "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) informiert KiKA am 29. September 2024 über Gehörlosigkeit. Weitere Formate wie "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR), "Löwenzahn" (ZDF), "Die Sendung mit der Maus" (WDR), "PUR+", "logo!" und "stark!" (alle ZDF) werden ebenfalls in DGS-Fassungen gezeigt. Auch das Sonntagsmärchen "Rapunzel und die Rückkehr der Falken" (ZDF) ist in DGS zu sehen. Für Vorschulkinder ergänzen "Trudes Tier" (WDR), "SingAlarm" (ZDF), das "KiKA-Baumhaus" (KiKA) und "Unser Sandmännchen" (rbb) altersgerecht das Angebot.

Im Vorschul-Magazin "ENE MENE BU" (KiKA) werden erstmals von Kindern die Off-Texte gebärdet. In Lautsprache werden sie zusätzlich von einem Kind gehörloser Eltern (CODA/Children of Deaf Adults) übersetzt und eingesprochen. Zwei Ausgaben feiern in dieser Sprachfassung am 28. und 29. September 2024 um 9:40 Uhr bzw. 10:30 Uhr Premiere und können auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden.

Jason Giuranna stellt am Tag der Gehörlosen nicht nur die einzelnen Angebote vor, sondern meldet sich auch mit drei neuen Episoden seiner Doku-Reihe "Jason und die Haustiere" (BR) zurück. Das Format ist gleichermaßen für Hörende und Gehörlose entwickelt worden. Das Publikum erfährt darin Spannendes über Bienen, Brieftauben und Farbratten und lernt Tierfreunde kennen, für die Gebärdensprache Muttersprache ist. Gezeigt werden die Episoden am 28. September 2024 um 10:05 Uhr und am 29. September 2024 um 9:25 und 17:25 Uhr.

Alle Angebote für hörgeschädigte Kinder sind auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App gebündelt und entsprechend gekennzeichnet.

Einen Überblick über das Programm am 28. und 29. September 2024 und zur Barrierefreiheit sowie ein Interview mit Jason Giuranna finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

