Für Kinderrechte und Freundschaft: EBU-Aktion #SayHi2024 startet / Jetzt mitmachen: Tanzvideo bis zum 8. November 2024 einsenden

Erfurt (ots) - Auf der Jugendkonferenz TINCON dreht sich für KiKA in diesem Jahr alles um das Thema Gaming: Mit einem Talk über die Job-Welt in der Szene und mit einer Challenge zum Mitmachen in der Minecraft Arena ist das KiKA-Format "Ansage!" vor Ort. Minecraft als Job - CastCrafter im Interview - 18. September 2024, 10:45-11:30 Uhr, Hangar Den ganzen Tag zocken ...

mehr