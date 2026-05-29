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Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg (ots) - Unfall mit einem Linienbus in Hamburg Hoheluft mit sechs Verletzten

Hamburg (ots)

Hamburg Hoheluft, Hoheluftchaussee, 29.05.2026, 10:15

Am Vormittag des 29.05.2026 erreichte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg die Meldung, dass im Stadtteil Hoheluft ein Linienbus mit einem Kleintransporter zusammengestoßen war. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg bestätigten den Unfall und begannen unverzüglich damit, die etwa 80 Busfahrgäste sowie die Fahrer der am Unfall beteiligten Fahrzeuge zu untersuchen. In einer ersten Sichtung wurden insgesamt sechs Personen im Bus als leicht und eine weitere Person als schwer verletzt eingestuft. Der Rettungsdienst der Feuerwehr beförderte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Im weiteren Verlauf überprüften Einsatzkräfte die Unfallstelle auf auslaufende Betriebsstoffe und beseitigten diese. Im Anschluss übergaben sie die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Untersuchung. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg und des Rettungsdienstes etwa eine Stunde lang im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Steffen Malz
Telefon: +49 40 42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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