FW-HH: Brennendes Sofa führte zu einer Menschenrettung in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots) - Marmstorf - Heute, am 20.01.2024 um 10.23 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg mit Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall mit dem Alarmstichwort "Technische Hilfeleistung unter Beteiligung eines LKW und mit Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Auf der Autobahnraststätte Harburger Berge der Bundesautobahn A7 in ...

mehr