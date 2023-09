FW-HH: Abbiegeunfall - LKW erfasste Radfahrerin beim Abbiegevorgang

Hamburg (ots) - Hamburg St. Georg Um 04.58 Uhr am heutigen Tage, Mittwoch, den 6. September 2023 ist die Feuerwehr Hamburg zunächst mit der Hamburger Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor in die Straße Spadenteich in Hamburg-St. Georg zu einem Feuer Alarmierungsstufe 2 ausgerückt. Nach vorheriger Erkundung durch den Zugführer sowie Einleitung der ersten Maßnahmen, meldete dieser die Bestätigung des ...

mehr