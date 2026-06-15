Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Leif W. aus Flensburg vermisst

Flensburg (ots)

Seit heute Vormittag wird der 31-jährige Leif W. aus Flensburg vermisst. Herr W. ist 1,90m groß, schlank und hat blonde Haare. Bekleidet ist er mit einer grauen Jogginghose und einem olivgrünen T-Shirt. Leif W. ist vermutlich barfuß unterwegs und hat an der rechten Hand einen Verband. Zuletzt wurde er heute Morgen um 08.40h in der Knuthstraße in Flensburg gesehen. Herr W. benötigt dringend ärztliche Hilfe! Wer Leif W. gesehen hat oder Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, möge sich bitte umgehend über den Polizeinotruf 110 melden.

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