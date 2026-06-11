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RLS NORD: Vermisst wird der 28-jährige Dustin G. aus Flensburg

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Flensburg (ots)

Seit dem 04.06.2026 wird der 28-jährige Dustin G. aus Flensburg vermisst. Herr G. hielt sich zuletzt im Stadtteil Rude auf. Er ist ca. 1,75m groß, schlank, hat braune Augenfarbe und ist leicht blass. Bekleidet ist er mutmaßlich mit einer roten Sportjacke des Herstellers Adidas und ebenfalls roten Chucks (Schuhe). Als besondere Kennzeichnung hat Herr G. am rechten Unterarm einen Baum tätowiert. Die auf dem Bild zu sehenden Haare und den Bart hat der Vermisste sich zwischenzeitlich abrasiert. Herr G. bedarf dringend ärztliche Hilfe. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder über den Notruf 110.

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