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RLS NORD: 86-jährige Christiane N. aus Dannewerk vermisst

RLS NORD: 86-jährige Christiane N. aus Dannewerk vermisst
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Dannewerk (ots)

Seit heute Morgen wird die 86-jährige Christiane N. aus Dannewerk vermisst. Frau N. ist orientierungslos und bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Sie ist 168cm groß, schlank und hat kurze, graue Haare. Bekleidet ist Frau N. mit einer hellblauen Jacke und dunkelblauen Turnschuhen. Wer Frau N. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, möge sich bitte über den Polizeinotruf 110 melden! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

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