Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Dannewerk: Vermisste Seniorin tot aufgefunden.

Dannewerk (ots)

Die seit Freitagmorgen vermisste 86-jährige Frau aus Dannewerk ist amDonnerstagnachmittag (23.04.2026) tot aufgefunden worden. Anwohner fanden die Frau auf einer Koppel im Bereich Katenweg in Dannewerk. Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache wurden aufgenommen und dauern derzeit an. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise sowie die Unterstützung bei der Suche. In diesem Zusammenhang wird um die Löschung und Nichtweiterverbreitung des veröffentlichten Lichtbildes gebeten.

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