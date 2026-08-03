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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sexuelle Belästigung: Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am 1. August 2026 kam es gegen 11:40 Uhr zu einer sexuellen Belästigung auf dem Bahnsteig 6 des Bahnhofs Offenburg.

Ein Triebfahrzeugführer hatte die Bundespolizei verständigt, da ein deutscher Staatsangehöriger Reisende verbal belästigt habe. Beim Eintreffen der Streife teilte eine Geschädigte mit, dass der 39-Jährige sie an der Brust berührt habe. Der Mann verhielt sich der eingesetzten Streife gegenüber aggressiv und unkooperativ. Die Geschädigte entfernte sich daraufhin unerwartet von den Geschehnissen.

Auf der Dienststelle wurde ein totalgefälschter Schwerbehindertenausweis bei dem Mann aufgefunden.

Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei die bislang unbekannte Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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