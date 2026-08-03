BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr - 29-Jähriger kann Haftstrafe abwenden

Kehl (ots) - Am Samstagvormittag (01.08.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 24-Jährigen in der Tram D. Der französische Staatsangehörige wies sich mit seinem Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der junge Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit 43 Tagen Haft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Rückfragen bitte an: ...

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