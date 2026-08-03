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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr - 29-Jähriger kann Haftstrafe abwenden

Altenheim (ots)

Am Sonntagabend (02.08.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 29-jährige Fahrer wies sich mit einer Identitätskarte als französischer Staatsangehöriger aus. Die Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging somit einer 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Er konnte seinen Weg im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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