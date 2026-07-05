PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt

Weimar (ots)

Am Freitagabend befand sich eine Personengruppe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruno-Apitz-Straße. Aus der Gruppe heraus wurden sechs Zaunsfelder des Parkplatzes stark beschädigt (3000 Euro Schaden). Im Anschluss entfernten sich die Personen mit zwei unbekannten Fahrzeugen. Zeugen, welche die Tat, die Täter oder ein mögliches Fahrzeug in dem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Einsatznummer 26165070 telefonisch unter 03643/8820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 07:49

    LPI-J: Unfallflucht durch Zeugen geklärt

    Kahla (ots) - Am Freitagvormittag befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Moskauer Straße in Kahla. Ein unaufmerksamer 64-Jähriger beabsichtigte rückwärts aus einer Parklücke entlang der Moskauer Straße auszuparken und übersah dabei die sich hinter ihm annähernde Pkw Fahrerin. Diese bemerkte die brenzlige Situation, bremste und wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Unglücklicherweise kam ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 07:42

    LPI-J: Auto nicht gesichert und verletzt

    Jena (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach um 1 Uhr hielt ein 65-jähriger Fahrer eines Beförderungsunternehmens in Laasdorf bei Jena um Fahrgäste abzuholen. Beim Verlassen seines Pkw sicherte er diesen jedoch nicht gegen Wegrollen. Als sich das Fahrzeug nun auf der leicht abschüssigen Strecke unbesetzt in Bewegung setzte, versuchte der Mann es aufzuhalten. Hierbei geriet er zwischen sein Fahrzeug und ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:21

    LPI-J: Beim Ausparken touchiert

    Apolda (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz, Am Sportplatz in Apolda, ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Peugeot die Parkfläche verlassen und touchierte dabei das Fahrzeug eines 33-jährigen Ford-Fahrers. Zum Glück wurde keiner verletzt, aber an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von jeweils ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren