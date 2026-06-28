POL-EL: Geeste - Einbruch in Cafe

Geeste (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Straße Geestmoor zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

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