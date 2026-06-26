Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Dreifach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots)

Am 25. Juni 2026 reiste ein algerischer Staatsangehöriger mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde der 36-Jährige von der Bundespolizei überprüft. Er wies sich mit einer algerischen Identitätskarte aus, konnte jedoch keine anderen Dokumente vorlegen, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 36-Jährigen drei Haftbefehle wegen Diebstahls, besonders schweren Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz vorlagen.

Da er die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine Haftstrafe von insgesamt 100 Tagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhält er eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell