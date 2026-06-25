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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Waffengesetzverstoß an der Grenze festgestellt

Altenheim (ots)

Am 24. Juni 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 23-jährige Fahrer wies sich mit dem Foto eines gültigen französischen Ausweises aus. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fanden die Beamten in der Beifahrertür ein Einhandmesser, welches sich beim Öffnen arretiert sowie ein sogenanntes Kunai, ein beidseitig geschliffenes Wurfmesser. Der französische Staatsbürger muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen und die Gegenstände wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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