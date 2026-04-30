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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 29. April 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 23-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 35-tägige Haftstrafe verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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