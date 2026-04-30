BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Offenburg (ots) - Am 30. April 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof in Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der 26-Jährige hatte sich in der Vergangenheit wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln strafbar gemacht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ...

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