Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Offenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Zunächst wurde die Bundespolizei in Offenburg durch die Deutsche Bahn über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem ICE auf der Fahrt von Freiburg im Breisgau nach Offenburg informiert. Beim Halt des Zuges am Bahnhof in Offenburg wurden durch Streifen der Bundes- sowie der Landespolizei zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 27- und 24 Jahren sowie ein Geschädigter und Zeugen am Bahnsteig angetroffen. Aufgrund des hohen Aggressionspotentials der beiden rumänischen Staatsangehörigen wurden diese gefesselt. Beim Verbringen der beiden Männer auf die Dienststelle mittels Dienstfahrzeug versuchte der Ältere der beiden,die eingesetzten Beamten beim Ausstieg aus dem Fahrzeug mit seiner Schulter aus dem Auto zu stoßen und versetzte einem Beamten unvermittelt einen Tritt mit dem Fuß gegen den Oberschenkel. Der Beamte blieb hierdurch unverletzt. Ein durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei den beiden Männern Werte um die 2 Promille. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung.

