Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen in kurzer Zeit

Kehl/Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern im Kehler Stadtgebiet einen deutschen Staatsangehörigen verhaftet. Gegen den 34-Jährigen bestanden zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 76 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Kurze Zeit später nahmen die Beamten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine gesuchte Straftäterin fest. Die 21-jährige marokkanische Staatsangehörige erschien zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fes (Marokko). Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Sie konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 200 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Anschließend konnte sie ihren geplanten Flug antreten.

