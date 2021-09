Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag gelang den Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, eine Festnahme. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen iranischen Staatsangehörigen auf dem Bahnhofsvorplatz in Kehl, stellte sich heraus, dass er wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz per Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis verbracht.

