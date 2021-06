Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, konnten die Beamten der Bundespolizei in den vergangenen zwei Tagen zwei Personen festnehmen, welche mit Haftbefehl gesucht wurden. Gegen einen 58-jährigen französischen Staatsangehörigen, welcher in einem Fernverkehrszug aus Frankreich angetroffen wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Er konnte die geforderte Geldstrafe direkt bezahlen und durfte anschließend seine Reise fortsetzen. Auch im Stadtgebiet in Offenburg gelang den Beamten eine Festnahme. Hier wurde ein 20-jähriger Marokkaner festgestellt, gegen den ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in das Gefängnis eingeliefert.

