Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Ausweise sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der Schleierfahndung haben Beamte der Bundespolizei gestern zwei falsche Ausweise sichergestellt. Bei der Kontrolle eines internationalen Fernreisebusses aus Frankreich im Stadtgebiet Kehl, wies sich ein 35-jähriger Tunesier zunächst mit einem italienischen Personalausweis aus. Dieser stellte sich nach genauer Inaugenscheinnahme als Fälschung heraus. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm zusätzlich ein belgischer Personalausweis aufgefunden, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte. In der polizeilichen Vernehmung räumte er ein, beide Dokumente in Frankreich erworben zu haben. Da er darüber hinaus keine Dokumente vorweisen konnte, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, musste er wieder zurück ins Nachbarland und erhält zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell