Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 20-Jähriger nach versuchtem Einbruch in Tatortnähe vorläufig festgenommen + Unbekannter greift in Kasse + Einbruch in Vereinsheim

Cuxhaven (ots)

20-Jähriger nach versuchtem Einbruch in Tatortnähe vorläufig festgenommen

Cuxhaven. Dienstagfrüh (26.03.2019) gegen 4:10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Nordersteinstraße einen Mann, der offenkundig versuchte, in eine Bäckereifiliale einzubrechen. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte den 20-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig fest. Der Heranwachsende, der in Otterndorf lebt, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

++++

Unbekannter greift in Kasse

Cuxhaven. Montagabend (25.03.2019) gegen 19:20 Uhr griff ein noch unbekannter Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Grodener Chaussee während seines Bezahlvorganges blitzartig in die Kasse und entkam mit mehreren Geldscheinen. Anschließend flüchtete er zu Fuß über den Parkplatz. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Täter mit einem Pkw vom Tatort entfernt hat. Der Gesuchte soll etwa Mitte bis Ende 20 Jahre alt sein und ein "südländisches" Erscheinungsbild haben. Er trug u.a. eine Mütze und eine dunkle Jacke. Zeugen, denen auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

++++

Einbruch in Vereinsheim

Cuxhaven. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagfrüh (25./26.03.2019) schlug jemand mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Vereinsheim des KGV Westerwisch in der Brockeswalder Chaussee. Der oder die Täter entkamen mit mehreren Flaschen Alkohol. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell