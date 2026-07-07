Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt gesuchten Millionen-Betrüger am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 4. Juli haben Fahnder der Bundespolizei einen 29-jährigen mutmaßlichen Betrüger bei seiner Ankunft aus Dubai direkt am Flugzeug festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und albanische Behörden haben den Mann wegen des Vorwurfs des millionenschweren Betruges per Haftbefehl gesucht.

Der Albaner soll Angehöriger einer kriminellen Organisation sein, die alleine in Deutschland bei einer noch nicht abschließend ermittelten Anzahl an Geschädigten Vermögensschäden in mindestens zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben soll. Die Organisation habe Investitionen in verschiedene Vermögenswerte vorgetäuscht und die daraus erlangten Geldbeträge nie investiert, sondern einbehalten.

Bundespolizisten führten den 29-Jährigen dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vor. Allein in Albanien drohen dem Mann bis zu 15 Jahre Haft.

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