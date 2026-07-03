Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Alkoholisiert und aggressiv - Bundespolizei holt Passagier aus Flugzeug

Frankfurt/Main (ots)

Am 2. Juli mussten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen alkoholisierten und aggressiven Passagier zwangsweise aus dem Flugzeug holen. Der Kapitän des Fluges aus Malaga hatte zuvor einen renitenten Fluggast gemeldet, der sich wiederholt den Anweisungen des Kabinenpersonals widersetzte.

Der 42-Jährige habe während des Fluges die Crew bedroht und einen Vorhang, der die unterschiedlichen Sitzbereiche trennt, zerstört. Auch gegenüber hinzugerufenen Bundespolizisten veränderte der Deutsche sein Verhalten nicht und zeigte sich alles andere als kooperativ. Er war aggressiv, unkooperativ und vermittelte zudem den Eindruck stark alkoholisiert zu sein. Die Beamten mussten den Mann letztendlich gefesselt aus dem Flieger verbringen, da er nach ihnen schlug und trat.

Der Atemalkoholwert des Deutschen lag bei 1,96 Promille. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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