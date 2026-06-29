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Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesuchter Drogenhändler am Flughafen Frankfurt festgenommen

Frankfurt/Main (ots)

Am 27. Juni haben Fahnder der Bundespolizei einen Italiener bei seiner Ankunft aus Alicante festgenommen. Italienischen Behörden hatten den 46-Jährigen mittels internationalen Haftbefehls wegen Drogenhandels gesucht.

Dem Mann wird vorgeworfen als Mitglied einer kriminellen Vereinigung größere Mengen Betäubungsmittel organisiert geschmuggelt zu haben. Er habe hierfür zwischen 2009 und 2012 im Auftrag zweier Mafia-Clans aus dem Raum Neapel mit Haschisch und Kokain gehandelt. In Italien droht dem 46-Jährigen nun eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren.

Der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main wird über die Auslieferung des Mannes nach Italien entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Dennis Grabs
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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