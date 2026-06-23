Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Syrer am Flughafen Frankfurt am Main abgeschoben

Frankfurt/Main (ots)

Am 22. Juni reiste ein 24-Jähriger aus Athen nach Frankfurt am Main. Bundespolizisten kontrollierten ihn nachdem er aus dem Flieger stieg und stellten fest, dass er nicht nach Deutschland einreisen darf. Der Grund: ein Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Der Syrer kam erstmals im Juni 2022 nach Deutschland und stellte hier einen Asylantrag. Dieser wurde jedoch im Oktober desselben Jahres abgelehnt. Daraufhin erhielt der junge Mann ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot bis April 2028. Bereits im Oktober 2025 erfolgte die Abschiebung nach Bulgarien. Nun erfolgte ein neuer Einreiseversuch über Griechenland.

Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ermittelt und noch am selben Tag erfolgte die Abschiebung des 24-Jährigen nach Bulgarien, da er sich dort legal aufhalten kann.

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