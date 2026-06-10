Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verbreitung kinderpornografischer Inhalte - Einreise durch Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verweigert

Frankfurt/Main (ots)

Am 9. Juni reiste ein 36-jähriger Brasilianer aus Sao Paulo/Brasilien nach Deutschland und wollte eigentlich am Flughafen Frankfurt am Main einreisen. Aufgrund eines Fahndungshinweises endete seine Reise jedoch bereits bei der Grenzkontrolle.

Da der Brasilianer im Januar des vergangenen Jahres kinderpornografische Inhalte verbreitet haben soll, hat die Kriminalpolizei Kaiserslautern ihn bereits gesucht. Aufgrund eines vorliegenden Beschlusses durchsuchten ihn Bundespolizisten und beschlagnahmten u.a. sein Mobiltelefon zur Beweissicherung. Zusätzlich wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt.

Der 36-Jährige konnte darüber hinaus keine ausreichenden Mittel für seine Reise nach Europa vorweisen. Die eingesetzten Beamten verweigerten ihm die Einreise. Er wurde nach Brasilien zurückgewiesen.

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