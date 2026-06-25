Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 4,5 Millionen Dollar Schaden - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Computerbetrüger am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 24. Juni wollte ein 47-jähriger Spanier über den Flughafen Frankfurt am Main nach Maskat/Oman reisen. Da der Mann jedoch mittels internationalen Haftbefehls durch US-amerikanische Behörden gesucht wurde, verhinderten Fahnder der Bundespolizei seine Weiterreise.

Dem Spanier wird vorgeworfen, sich im Zeitraum von 2008 bis 2013 zur Beteiligung an kriminell beeinflussten Organisationen sowie zum Betrug mittels Telekommunikationseinrichtungen und Bankbetrug verabredet zu haben. Er habe damals gemeinsam mit anderen Tatbeteiligten Schadsoftware angewandt, entwickelt und verkauft. Dabei soll ein Schaden in Höhe von rund 4,5 Millionen Dollar entstanden sein.

Es folgt die Vorführung beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main, welcher über die Auslieferung des Mannes in die Vereinigten Staaten entscheidet. Dort drohen dem 47-Jährigen bis zu 30 Jahre Haft.

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