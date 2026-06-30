Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 45 Monate Haft - Bundespolizei nimmt verurteilten Drogenhändler am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main hat am 29. Juni einen verurteilten Drogenhändler festgenommen. Der Italiener hat wegen des Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen zu medizinischen Zwecken eine Haftstrafe von insgesamt 45 Monaten zu verbüßen. Die Staatsanwaltschaft Hanau suchte daher mittels Haftbefehl nach dem 29-Jährigen.

Die Bundespolizisten konnten den Mann nun bei seiner Einreise aus Bogota/ Kolumbien feststellen und direkt am Gate festnehmen. Die Beamten lieferten den 29-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main ein, wo er nun eine Freiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren und neun Monaten verbüßen muss.

Bereits am 27. Juni hatten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen durch die italienischen Behörden gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Ihn erwartet eine Auslieferung nach Italien.

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