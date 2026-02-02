Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 43-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 1. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 05:45 Uhr eine männliche Person in der Haupthalle des Magdeburger Hauptbahnhofes. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der ermittelten Personalien ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Magdeburg gegen den Deutschen. Demnach ist dieser dringend der versuchten gefährlichen Körperverletzung und weiterer Straftaten durch Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen verdächtigt. Da der Gesuchte, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht zur Hauptverhandlung erschienen war, erging am 5. Januar 2026 der Untersuchungshaftbefehl. Die eingesetzten Bundespolizisten eröffneten dem 43-Jährigen diesen, nahmen ihn fest und mit ihn in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Noch am selben Tag um 11:00 Uhr erfolgte seine Haftrichtervorführung beim Amtsgericht Magdeburg. Der zuständige Richter bestätigte den Haftbefehl. Daraufhin wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

