Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann belästigt Reisende und leistet gegenüber Bundespolizisten Widerstand

Halle/ Saale (ots)

Am Mittwoch, den 22. November 2023 erhielt das Bundespolizeirevier Halle/ Saale fernmündlich gegen 20:45 Uhr durch Sicherheitsmitarbeiter die Meldung, dass eine männliche Person sich gegenüber Reisenden und den Hinweisgebern in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale äußerst aggressiv verhält. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zur Haupthalle, um den Sachverhalt aufzuklären. Durch die Zeugen erfuhren die Beamten, dass der 37-Jährige einen Tag zuvor seinen Koffer mit wichtigen Medikamenten im Zug vergaß und am selbigen Tag den Servicemitarbeitern der Deutschen Bahn sehr haltlos gegenübertrat.

Einen Tag später versuchte der Deutsche erneut seinen Koffer abzuholen, jedoch erfolglos, da er sich gegenüber den Mitarbeitern nicht ausweisen konnte beziehungsweise wollte. Die Einsatzkräfte forderten den Mann abermals auf, sich auszuweisen. Dieser Weisung kam er nicht nach und wurde durch die Bundespolizisten nach Ausweispapieren durchsucht und zur Eigensicherung festgehalten. Der Polizeipflichtige war so aufgebracht, dass er sich aus dem Festhaltegriff der Beamten riss und sich mit seinem Körpergewicht nach hinten stemmte. Der Unruhestifter musste mit enormer Kräfteanstrengung zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Der 37-Jährige klagte kurze Zeit später über Schmerzen im Brustbereich. Ein zugezogener Rettungsdienst stellte aber keine Notwendigkeit für eine stationäre Aufnahme fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1,18 Promille. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem erhielt er ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle/ Saale.

