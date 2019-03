Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Gemeinsame Fahndungsgruppe verhaftet Brandenburger an der Autobahn

Treuen (ots)

Heute Mittag verhafteten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Polizeidirektion Zwickau einen 38-Jährigen an der A 72 in Treuen. Der gebürtige Cottbusser war Insasse eines Pkw VW Jetta, den die Einsatzkräfte nahe der Autobahnanschlussstelle kontrollierten und dabei feststellten, dass zur Person ein Haftbefehl besteht.

Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte das Amtsgericht Dessau-Roßlau den derzeit Wohnsitzlosen im vergangenen Jahr per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Die daraus resultierende Gesamtsumme von 800 Euro war bislang nicht bezahlt worden und auch heute war der Mann vor Ort nicht liquid.

Also brachten ihn die Polizisten zur Verbüßung der angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen am frühen Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Zwickau.

Rückfragen bitte an:



Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell