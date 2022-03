BPOLI C: Kontrolle am Chemnitzer Hauptbahnhof endet für 22-Jährigen im Gefängnis

Chemnitz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz überraschten in der Nacht zu Sonntag einen 18-jährigen Deutschen beim Sprühen am Haltepunkt Chemnitz-Hilbersdorf. Eine Streife bemerkte am 13.03.2022 gegen 4:10 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Haltepunkt Chemnitz-Hilbersdorf eine Person, welche gerade dabei war, ein Graffiti am Eingangsbereich ...

mehr