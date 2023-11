BPOLI BHL: Das Geschäft mit Welpen - Schmuggel unterbunden

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Das Geschäft mit Welpen - Schmuggel unterbunden

Am 2. November 2023, kurz vor Mitternacht, kontrollierten die Beamten im Rahmen der Kontrollen in Bahratal einen VW Kleintransporter mit rumänischer Zulassung. Der Fahrer (30 Jahre) und weitere drei Insassen, rumänische Staatsangehörige, konnten sich ausweisen. Alle Personen waren fahndungsfrei, jedoch vernahmen die Beamten in der Kontrolle ein Wimmern aus dem Fahrzeug. Neben dem Reisegepäck befanden sich zwei Tierboxen mit fünf kleinen Welpen, augenscheinlich Malteser. Die Vierbeiner hatten weder Wasser noch Futter uns saßen im Hundekot.

Die Tierausweise der kleinen Mitfahrer wurden sichergestellt. Der Fahrer hatte die kleinen Vierbeiner offenbar von der Slowakei bis nach Deutschland im Kofferraum transportiert. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt wurden alle fünf Welpen sicherstellt und in die Obhut des Tierheims übergeben. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Weiterhin musste er eine Sicherheitsleistung von in Höhe von 600 Euro hinterlegen.

