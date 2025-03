Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verurteilte Straftäter und Alkoholfahrt gestoppt

Weißenberg (ots)

08.03.2025 / 02:45 + 20:05 Uhr / Weißenberg

Die Bundespolizei stoppte am 8. März 2025 auf der Autobahn 4 bei Weißenberg zwei per Haftbefehl gesuchte Straftäter. Einer von Beiden hätte für 102 Tage in Haft gemusst. Er entschied sich für die umgehende Zahlung der offenen Geldstrafe von 1.836,00 Euro.

Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Polen, der 2024 wegen Bedrohung verurteilt worden war. Um 02:45 Uhr war er als Mitfahrer in einem Transporter in Richtung polnische Grenze unterwegs, als er durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Während der Kontrolle stieg der Fahrer aus, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Hierbei fiel den Beamten sein unsicherer schwankender Gang auf. Die Frage, ob er Alkohol zu sich genommen habe, beantwortete er nicht. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,15 Promille. Es folgte eine Strafanzeige wegen dieser Trunkenheitsfahrt, die durch die Landespolizei bearbeitet wird.

Die Bundespolizisten stoppten am gleichen Tag um 20:05 Uhr ebenfalls bei Weißenberg einen weiteren verurteilten Straftäter. Bei ihm handelt es sich um einen 58-jährigen Litauer, der 2023 wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt worden war und eine Restgeldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 186,00 Euro zahlen musste. Auch er zahlte den Betrag vor Ort. Beiden Männern wurde die Weiterreise gestattet.

