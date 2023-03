BPOLI EBB: Bunten Drogenmix im Rucksack

Bautzen (ots) - Einen 53-jährigen Deutschen, der 2021 wegen eines sexuellen Übergriffs unter Ausnutzung einer schutzlosen Lage in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht Krefeld zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt wurde, verhafteten Bundespolizisten am 29. März 2023 gegen 05:35 Uhr in Bautzen. Zur Verbüßung der Haftstrafe wurde er in die JVA Bautzen eingeliefert. ...

mehr