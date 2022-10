BPOLI EBB: Gesuchte Computerbetrügerin in Untersuchungshaft

Bautzen, Zittau (ots) - Der am 7. Oktober um 09:00 Uhr in Bautzen festgenommene Schleuser von 19 Migranten befindet sich in Untersuchungshaft. Der Haftrichter hat am 8. Oktober 2022 einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizei hat den 45-jährigen Türken am gleichen Tag in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen des Einschleusens von ...

