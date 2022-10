Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Korrekturmeldung: Bahnmitarbeiter liefert ersten Hinweis auf die Kabeldiebe von Hirschfelde

Hirschfelde (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt zurzeit wegen Kabeldiebstahls auf der Neiße-Bahnbrücke in Hirschfelde und hat im Rahmen einer Pressemitteilung am 7. Oktober 2022 ein Foto eines möglichen Tatfahrzeuges zur ersten Tat am 21. September 2022 veröffentlicht. Dieses Foto sei an diesem Tage um 14:15 Uhr, also einige Stunden nach der Tat entstanden.

Am heutigen 10. Oktober 2022 erreichte uns die Information der Deutschen Bahn AG, dass betreffendes Foto bereits am 20. September um 15:22 Uhr durch einen Bahnmitarbeiter mit dem Handy gefertigt wurde. Demnach kann es sich nicht um eine mögliche Abholung der zurückgelassenen 30 Meter Bahnkabel gehandelt haben. Ein Tatzusammenhang ist für die Bundespolizei dennoch denkbar. Einerseits könnten die Bauarbeiten auf der Bahnbrücke ausgekundschaftet worden sein, auf der anderen Seite hat es sich bei dem Tatfahrzeug der dritten Tat am 4. Oktober 2022 ebenfalls um einen silbernen PKW gehandelt haben. Daher bittet die Bundespolizeiinspektion Ebersbach weiterhin um sachdienliche Hinweise unter 03586 / 76020.

