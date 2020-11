Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wegen Führerscheinverstoß fast ins Gefängnis

BautzenBautzen (ots)

So erging es am Vormittag des 24. November 2020 einem 34-jährigen Autofahrer aus Polen. Bundespolizisten kontrollierten den Mann an der BAB4-Abfahrt Bautzen Ost und stießen auf einen offenen Haftbefehl. Demnach hatte das Amtsgericht Neuruppin den Mann bereits Anfang 2018 wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro verurteilt. Er hatte an Ort und Stelle diesen Betrag zuzüglich Gerichtskosten zahlen können. Anderenfalls hätte ihn eine Ersatzhaft von 15 Tagen erwartet. So konnte er als freier Mann seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell