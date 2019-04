Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierfinken unterwegs

Bischofswerda / Hirschfelde (ots)

Am Ostermontag und -sonntag stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach in Bischofswerda am Bahnhof und in Hirschfelde an der Brücke, an der Bahnstrecke Zittau - Görlitz, großflächige Graffitischmierereien fest.

Am 21. April 2019 wurden in der Bahnsteigunterführung und den Treppenaufgängen zu den Bahnsteigen 2 und 3 des Bahnhofs Bischofswerda insgesamt 12 Beschmierungen in Form von Graffiti in weißer und blauer Farbe, auf einer Gesamtfläche von ca. 13 m², festgestellt. Die künstlerisch gestalteten Seitenwände der Bahnsteigunterführung und der Treppenaufgänge wurden dabei mit Schriftzügen und Graffiti-Tags durch unbekannte Täter verunstaltet.

An der Bahnbrücke auf der Strecke Zittau - Görlitz, am Streckenkilometer 8,2 in Hirschfelde, stellten Bundesbeamte am 22. April ebenfalls Schmierereien in einer Größenordnung von insgesamt 27 Quadratmetern fest. Die Graffitis wurden hier in der Masse an den Stützpfeilern der Brücke angebracht.

Der genaue Tatzeitraum kann in beiden Fällen nicht eingegrenzt werden. Durch die Bundespolizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann bitte bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, Tel.: 03586 76020 melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Frank Barby

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell