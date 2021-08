Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Frau und Männer aus dem Irak in Podrosche festgestellt

Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) (ots)

Am Montagnachmittag, 30. August 2021, hat eine Streife des Zolls in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) eine irakische Frau (29) sowie zwei irakische Männer (24, 34) festgestellt. Die Beamten waren gegen 16.30 Uhr auf der Daubitzer Straße, welche zum Grenzübergang in der Ortslage führt, auf die drei Migranten aufmerksam geworden. Gemeinsam mit Bundespolizisten, die inzwischen am Ort der Feststellung eingetroffen waren, wurde die nähere Umgebung genauer in Augenschein genommen. Demnach könnte sich das Trio bereits eine Weile in einem angrenzenden Waldstück aufgehalten haben. Unklar bleibt dagegen, wo die Geschleusten genau über die Grenze nach Deutschland gebracht wurden. Ihren Aussagen nach könnte in diesem Zusammenhang ein kleiner, weißer Pkw als Schleuserfahrzeug von einem Unbekannten genutzt worden sein. Sowohl das Ehepaar als auch der 34-Jährige wurden mittlerweile von einer Erstaufnahmeeinrichtung aufgenommen.

