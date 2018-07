BPOLI LUD: Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

Görlitz (ots) - Neben der bereits erwähnten Görlitzerin (18) haben auch zwei Männer aus Görlitz (20, 39) sowie ein Mann aus Neukirch (20) gegen das Betäubungsmittegesetz verstoßen.

Der 20-jährige Neißestädter war am Samstagnachmittag auf dem Demianiplatz mit zwei Gramm Cannabis und Brocken einer Ecstasy-Tablette erwischt worden.

In der darauffolgenden Nacht lief der 20-jährige Neukircher in der Nähe des Bahnhofes einer Bundespolizei-Streife mit einem Gramm Cannabis, Cannabisblüten sowie 16 Ecstasy-Tabletten in die Arme.

Bei dem 39-Jährigen fanden sich 0,5 Gramm Crystal. Die Kontrolle fand Sonntagmittag in der Bahnhofstraße statt.

Nach Sicherstellung des Rauschgiftes ermittelt nun in zwei Fällen das Görlitzer Polizeirevier, in einem Fall die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf.

